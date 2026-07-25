Çin dünya çelik üretiminin yarısından fazlasını gerçekleştirdi, Türkiye 7. sırada yer aldı

Sanayinin en önemli başlıklarından biri olan çelik üretimine dair önemli bir veri yayımlandı.

Visual Capitalist'in, Dünya Çelik Birliği (World Steel Association) verilerine dayandırdığı "Dünyanın En Büyük Çelik Üreticileri" araştırmasına göre Çin açık ara liderliğini sürdürdü.

Ekonomim'de yer alan habere göre, Çin, 1 milyar tonu aşan ham çelik üretimiyle küresel üretimin yarısından fazlasını tek başına gerçekleştirdi.

Çin'i 149,6 milyon tonluk üretimiyle Hindistan takip etti. ABD 79,5 milyon tonluk üretimiyle listenin 4. sırasında yer alırken, Rusya 70 milyon ton, Türkiye ise 36,9 milyon tonluk bir üretim gerçekleştirdi.

Türkiye listede 7. sırada yer alarak Avrupa'nın en büyük çelik üreticilerinden oldu.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.