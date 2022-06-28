Çin Dışişleri Bakanlığı: 'Borç tuzağı' yaratan ülke Çin değil, ABD'dir

ABD’nin Kuşak ve Yol Projesi'ne yönelik 'borç tuzağı' açıklamalarının ardından, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian açıklama yaptı. Zhao, “Kuşak ve Yol İnisiyatifi’ne borç tuzağı demek asılsız anlatıdır” dedi.

Xinhua Haber Ajansı’nın haberine göre Zhao, Kuşak ve Yol Projesi'nin uygulamaya konmasından bu yana geçen dokuz yılda yaygın istişare, ortak katkı ve paylaşımlı fayda ilkesini izlediklerini söyledi. Zhao projenin ortak ülkelere ve halklarına somut faydalar sağladığını dile getirdi. Zhao, Dünya Bankası'nın Kuşak ve Yol Projesi'nin 2030 yılına kadar 1,6 trilyon dolarlık gelir üreteceği tahminini hatırlattı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao, “Aslında hiçbir Kuşak ve Yol İnisiyatifi ortağı, ‘borç tuzağı’ suçlamasına kabul etmemiştir. Asıl ABD, ‘borç tuzağı’ oluşturmaktan sorumlu tutulmalıdır” diyerek ABD'nin açıklamalarına tepki gösterdi.

Zhao, ABD'nin açıklamalarını Çin'e "çamur atma hamleleri" olarak değerlendirdiklerini söyledi.