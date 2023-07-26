Çin Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye ziyaret: Hakan Fidan ile görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi başkent Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile heyetler arası ve ikili görüşme yaptı.

AA'nın diplomatik kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, Dışişleri Bakanı Fidan ile görüştü.

Görüşmede ikili ilişkilerin "tüm boyutlarıyla" ele aldığını kaydeden AA'nın haberinde, görüşmenin içeriğine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Görüşmelerde, 'Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi, Dışişleri Bakanları İstişare Mekanizması, Konsolosluk İstişareleri, Karma Ekonomik Komisyonu' gibi iki ülke arasındaki diyalog ve istişare mekanizmalarından daha etkin şekilde istifade edilmesi, ekonomik ve ticari ilişkilerin yoğunlaştırılması, Kuşak ve Yol ile Orta Koridor girişimlerinin uyumlaştırılması, nükleer enerji, tarım, sivil havacılık, kültür ve turizm konuları üzerinde duruldu.

Bu çerçevede, Çin ile ikili ticaretin daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına dönük neler yapılabileceği hususu ile yatırımların karşılıklı artırılması konuları gündeme geldi.

Ziyaret vesilesiyle Uygur Türklerinin durumu da görüşüldü.

Bunun yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde de bulunuldu. Bu çerçevede Orta Doğu’daki gelişmeler, Ukrayna’daki son durum ve küresel mali sistem de değerlendirildi."