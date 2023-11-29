Çin Dışişleri Bakanı: Gazze'de ateşkes için zaman sınırlaması olmamalı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) düzenlenen üst düzey İsrail-Filistin oturumunun ardından basın toplantısı düzenledi.

Gazze'de ateşkes için zaman sınırlaması olmaması gerektiğini vurgulayan Vang, tüm esirlerin bırakılması ve Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması çağrısında bulundu.

Vang, gönderdikleri insani yardımın Mısır'daki Refah Sınır Kapısı'nda beklediğini, en kısa sürede Gazze için yeni bir yardım daha göndereceklerini de aktardı.

Uluslararası toplumun BM Genel Kurulu ve BMGK'nin kararlarını tam olarak uygulaması ve mümkün olan en kısa sürede bağımsız Filistin devletinin kurulmasını sağlaması gerektiğine dikkati çeken Vang, "Filistin ve İsrail'in barış içinde bir arada yaşamasının tek yolu budur" şeklinde konuştu.