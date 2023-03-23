Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang: Bugünün çatışması küresel adalet ile güç siyaseti arasında

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Rusya'yı ziyaretinde stratejik ortaklık belgesi imzalandı. Belgede, Ukrayna'dan Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne, Güneydoğu Asya'dan Orta Doğu'ya, Afrika'dan Latin Amerika'ya kadar geniş coğrafyadaki sorunlar hakkında değerlendirmelere yer verildi.

Bildirinin Kremlin'in paylaştığı halinde tüm sorun alanlarına değinilirken, Çin Dışişleri Bakanlığı'nın paylaştığında Ukrayna krizinin çözümü dışındaki kısımların bulunmaması dikkati çekti.

Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Rusya ile Çin arasındaki yakınlaşmanın "liberal demokrasilere karşı otoriterliğin ittifakı olduğu" görüşüne karşı çıkarak "Bugünün çatışması demokrasi ile otoriterlik arasında değil, küresel adalet ile güç siyaseti arasında" dedi.

Xinhua'nın haberine göre, Çin Gang, Devlet Başkanı Şi Cinping'in dün sona eren Rusya ziyareti hakkında değerlendirmede bulundu.

Çin ve Rusya'nın dünyada artan tek taraflılığa ve hegemonya girişimlerine karşı stratejik koordinasyonu güçlendirmesinin önem taşıdığını ifade eden Çin Gang, "Bugün dünyanın temel çatışması bazı ülkelerin söylediği gibi demokrasi ile otoriterlik arasında değil, kalkınma ile kalkınmanın bastırılması, küresel adalet ile güç siyaseti arasında" ifadesini kullandı.

Çin Gang, Çin ve Rusya'nın küresel yönetimi uluslararası toplumun beklentilere göre yönlendirmek ve 'ortak geleceği paylaşan topluluğu' inşa etmek için birlikte çalışması gerektiğini vurguladı. (AA)