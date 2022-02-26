Çin Devlet Başkanı'ndan Putin'e destek

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün telefonla görüştü. Şi Çinping, Ukrayna krizinde, Ukrayna ile müzakereler yoluyla çözümünde Rusya'yı desteklediğini söyledi.

Global Times'ın haberine göre, Çin Devlet Başkanı Şi barışçıl yaklaşımı vurguladı.

'Krizin müzakereler yoluyla çözülmesi önemli'

Devlet Başkanı Şi Cinping, doğu Ukrayna'daki durumdaki dramatik değişikliğin son zamanlarda uluslararası toplumun yüksek düzeyde dikkatini çektiğini söyledi. Li, Soğuk Savaş zihniyetini reddetmenin, Rusya'nın kaygılarını ciddiye almanın, tüm ülkelerin makul güvenlik endişelerine saygı duymanın ve Avrupa'da dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir güvenlik mekanizmasına ulaşmanın önemli olduğunu söyledi. Şi krizin müzakereler yoluyla çözülmesinin önemini vurguladı.

'Batı'nın askeri konuşlanmaları Rusya'ya meydan okumaktır'

Putin de, ABD ve NATO'nun uzun süredir Rusya'nın meşru güvenlik endişelerine göz yumduğunu ve Rusya'ya verdikleri sözleri defalarca reddettiklerini söylemişti. Putin, Avrupa'nın doğusuna doğru devam eden askeri konuşlanmaların, Rusya'ya meydan okumak olarak değerlendirdiklerini Cinping'e iletti. Putin, Rusya'nın Ukrayna ile üst düzey müzakerelere istekli olduğunu da dile getirdi.