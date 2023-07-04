Çin Devlet Başkanı ŞİÖ'de konuştu: Yeni Soğuk Savaş ve blok çatışması kışkırtmalarına karşı koyalım

Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) 23. liderler zirvesine seslenen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yeni Soğuk Savaş çıkarma, bölgede renkli devrimler düzenleme girişimlerine karşı koymak, örgüt içinde ulusal para birimleri cinsinden işlemler ve anlaşmaları artırmak gerektiğini söyledi.
Sputnik'in aktardığına göre, Hindistan'ın ev sahipliğinde videokonferans yoluyla düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinde, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, şu mesajları verdi:
- Dışarıdan yeni bir Soğuk Savaş ve bölgemizde blok çatışmasını kışkırtma girişimlerine karşı uyanık kalmalıyız.
- ŞİÖ üyesi devletlerin bulunduğu bölgede renkli devrimler düzenleme girişimlerine de karşı çıkmak gerekiyor.
- Bölgesel barışı koruma ve ortak güvenliği sağlamaya yönelik çaba gösterelim. Uzun vadeli bölgesel barış ve istikrarı sağlamak bizim ortak sorumluluğumuz.
- Rekabet yerine işbirliğine ve birbirinin temel çıkarlarına saygıya ihtiyaç var.
- ŞİÖ içinde ulusal para birimleri cinsinden işlemler ve anlaşmaları artırmamız lazım.
- Çin, dünyaya yeni fırsatlar sunmaya hazır.
- ŞİÖ, hegemonyacılığa ve güç siyasetine direnmeli.