Çin birinci ve ikinci sınıflar için yazılı sınavları kaldırdı

Çin Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin fazla ev ödevi ve okul dışı eğitim yükünü hafifletmek adına bir dizi karar aldı.

Bakanlık, ilkokul birinci ve ikinci sınıflar için yazılı sınavların kaldırıldığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre, diğer sınıflar her dönemde bir yazılı final sınavına tabi tutulacak. Ortaokul sınıflarındaysa farklı konularda kaydedilen ilerlemeye göre bir ara sınav yapılacak.

Açıklamada, sınavların zorluklarının belli bir ölçüde sınırlandırılması ve sınavlarda temel müfredatın dışında soru sorulmasından kesinlikle uzak durulması gerektiği belirtildi. Öte yandan, ara sınav ve final sınavlarının da puan yerine notla derecelendirilmesi gerektiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasına göre, sınav sonuçları açık olarak yayınlanmak yerine öğrenci ve velilere "uygun bir şekilde" bildirilecek. Bakanlık, aynı zamanda, sınıf veya sıra değiştirmenin ve öğrencileri notlarına göre yargılamanın da duracağını bildirdi.

Öğrencilerin yeteneklerinin, öğrenme alışkanlıklarının, performanslarının, öğrenme kabiliyetlerinin ve yenilikçi ruhlarının kapsamlı bir şekilde ele alınacağını belirten bakanlık, öğrenme kabiliyeti ve yenilikçi düşünmenin yanı sıra sınavlar, ev ödevleri ve nitelik gözlemlemeleri arasında bir denge oluşturulacağını kaydetti.

Çinli eğitim yetkilileri, bugün yaptıkları basın açıklamasında, yeni dönemden itibaren öğrenciler için normal ve elit sınıf kategorilerinin kaldırılacağını ve eğitim ve öğretim kaynaklarının tüm öğrenciler için dengeli dağıtılacağını açıkladı.

Okulların velilere görevler vermesinin de kesinlikle yasak olduğunu bildiren yetkililer, öğrencilere okul sonrası etüt verilmesinin ve ders saatlerinin artırılmasının da yasaklandığını açıkladı. Bunun yerine öğrencilere ders sonrasında boş vakitlerini değerlendirmelerini teşvik eden hizmetler sunulacak. Bakanlık, ders sonrası aktivitelere katılacak öğretmenlere ek ücret verileceğini ve emekli öğretmenlerin de bu aktivitelere emekli öğretmenlerin, toplum hizmet profesyonellerinin ve gönüllülerin de katılabileceğini açıkladı.