Çin: ABD'nin Tayvan Boğazı'ndaki hareketleri kışkırtıcı

ABD'ye ait bir savaş gemisinin, Tayvan Boğazı'ndan geçmesi üzerine Çin ABD'ye tepki gösterdi. Çin, ABD'nin bu hareketinin "kışkırtıcı" olduğunu belirtti.

Reuters'in haberine göre, ABD Donanması'na ait USS Ralph Johnson savaş gemisi bugün Tayvan Boğazı'ndan geçiş yaptı. ABD tarafı, geçişin "rutin" bir hareket olduğunu söyledi. ABD 7. Filo Sözcüsü Nicholas Lingo yaptığı açıklamada, "Geminin Tayvan Boğazı'ndan geçişi, ABD'nin özgür ve açık bir Hint-Pasifik'e olan bağlılığını gösteriyor. Birleşik Devletler ordusu, uluslararası hukukun izin verdiği her yerde uçar, yelken açar ve faaliyet gösterir" dedi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Doğu Kanadı Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD gemisinin geçisi "provokatif eylem" olarak nitelendirildi.