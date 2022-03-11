Çin: ABD'den Çin'deki bilgisayarları ele geçirip Rusya'yı hedef alıyorlar

Çin haber ajansı Şinhua'nın haberine göre Çin Şubat ayı sonundan beri düzenli olarak siber saldırılara uğradı. Bu saldırılarda ABD'deki internet adreslerine sahip korsanların Çin'deki bilgisayarların kontrolünü ele geçirerek Rusya, Ukrayna ve Belarus'u hedef aldıkları belirtildi.

Çin Ulusal Bilgisayar Ağı Acil Durumlara Karşı Koordinasyon Merkezi'nin verilerine dayandırılan haberde saldırıların ağırlıklı olarak ABD adreslerinden geldiği, bunlardan 10'unun New York eyaletinden yöneltildiği kaydedildi.

Merkez saldırıların geldiği adresler arasında Almanya ve Hollanda'nın da tespit edildiğini ve siber saldırıların yüzde 87'sinin Rusya'yı hedef aldığını bildirdi.