Çin: ABD ve Tayvan ile anladıkları dilden konuşacağız

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Çin’in ABD ve Tayvan’ın ayrılıkçı güçlerine yönelik, ancak onların anlayabilecekleri bir dilde yanıt verileceğini söyledi.

Sözcü Hua, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan’a sürpriz ziyaretine yönelik Çin askeri makamlarının uygulamalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Hua açıklamasında, “Pek çok yabancı gazeteci Çin ile ABD arasında herhangi bir iletişimin olup olmadığına büyük ilgi gösteriyor. Çin'in son birkaç gün içinde çeşitli kanallardan ve her düzeyde ABD'ye defalarca tutumunu beyan ettiğini biliyorsunuz. Pelosi’nin Tayvan'ı ziyaret etme konusundaki Çin’in tutumu bellidir, ama açıkçası ABD ve sözde Tayvan’ın bağımsızlığı ayrılıkçı güçleri buna kulaklarını tıkadı. Bu durumda Çin, ABD ve sözde Tayvan’ın bağımsızlığı ayrılıkçı güçlerine ancak onların anlayabilecekleri bir dilde yanıt verecektir” ifadelerini kullandı.