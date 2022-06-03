CİMER'e 5 yıl sonra yeni kural

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan 101 sayılı CB Kararıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında 14 sayılı CB Kararnamesinin 3. Maddesine "Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin çalışma usul ve esasları Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir” kuralı eklendi.

İletişim Başkanlığı'nın görev ve yetkileri arasında, basın çalışanlarına basın kartı düzenlemek de yer alıyor. En çok da bu yetkisini kötüye kullandığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Başkanlık, 14 sayılı CB Kararnamesiyle, sansür kurulu olarak da görev yapabilecek bir anlayışla yapılandırılmıştı.

Kararnamede;

“Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik iç ve dış tehdit unsurlarını analiz ederek stratejik iletişim ve kriz yönetimi açısından gerekli tedbirleri uygulamak,

Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı yürütülen psikolojik harekat, propaganda ve algı operasyonu faaliyetlerini belirleyerek her tür manipülasyon ve dezenformasyona karşı faaliyette bulunmak;

Stratejik iletişim ve kriz yönetimi politikaları belirlemek, faaliyetlerinde bulunmak…” sözleriyle tanımlanan bir dizi ucu açık görev ve yetki sıralanıyor.

5 yıl sonra getirilen kural

CİMER, Tayyip Erdoğan’a doğrudan bağlı bir kuruluş. 2018 yılından bu yana bir yönetmelik olmaksızın, Cumhurbaşkanının direktifleri doğrultusunda yönetildi. Beş yıl sonra usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla bir yönetmelik çıkarılma zorunluluğu getirilmesinin nedenini yorumlamak kolay değil. Üstelik Yönetmelikle öngörülecek kuralları yine kendisi belirleyeceği için yetkisinin sınırlandırılması da söz konusu olmayacak.

Akıllarından neler geçtiğini bilemeyiz: belki de bundan sonra daha aktif ve etkin çalıştırılması düşünülüyordur.