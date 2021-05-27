Çiller'in danışmanı Özer Çiller-Sedat Peker görüşmesinde ne konuşulduğunu anlattı

2000-2002 yılları arasında Tansu Çiller'in danışmanlığını yapan Memduh Bayraktaroğlu, Artı TV'de yayınlanan Haber Aktüel programında Petek Atıcı Türkmen'e Sedat Peker'in açıklamalarını değerlendirdi.

Bayraktaroğlu, ülkücü mafya Sedat Peker'in 5'inci videosunda anlattığı Özer Çiller ile gerçekleşen görüşmeyi doğruladı.

Bayraktaroğlu, görüşmede Anavatan Partisi'nden (ANAP) Doğru Yol Partisi'ne (DYP) vekil transferinin konuşulduğunu söyledi.

'DYP'yi ANAP haline getirelim'

Sedat Peker'in 5'inci videosunda bahsi geçen Bayraktaroğlu, kendisinin evinden Özer Çiller ve Peker görüşmesinin gerçekleştiğini doğruladı. Bayraktaroğlu, 2001 yılında yapılan görüşmeyi, "ANAP içinde çok sayıda milletvekili varmış. Onu seven sayan birçok milletvekili varmış. O milletvekilleriyle görüşsün DYP'yi ANAP haline getirelim ondan sonra da MHP'nin yerine iktidara biz olalım istiyorlardı amaçları oydu" diyerek anlattı.

'Görüşme sır değildi'

Peker'i 1998 yılında 'gazeteci' kimliğiyle cezaevinde ziyaret ettiğini ve ilerleyen zamanda görüşmelerinin sürdüğünü belirten Bayraktaroğlu, görüşmenin kendisinin evinde yapılmasını da Peker'in istediğini söyledi.

"Ben bunun için ifade de verdim" diyen Bayraktaroğlu, görüşmenin bir sır olmadığını ve herkes tarafından bilindiğini ancak neden şimdi tekrar gündeme geldiğini anlayamadığını söyledi. Bayraktaroğlu, Özer Çiller-Sedat Peker görüşmesinin yalnızca ilk 5 dakikasında orada olduğunu daha sonrasında ne konuşulduğunu bilmediğini kaydetti.

Soylu'ya: Bu çocuk Türkiye'nin başına bela olur dedim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ilişkin daha önce de eleştirileri olduğunu söyleyen Bayraktaroğlu, "Soylu, DYP'de hiç istemediğim bir adamdı. Defalarca söyledim ve yazdım; bu çocuk Türkiye'nin başına bela olur diyen adamım. İstanbul İl Başkanı olmadan önce sordular, yapmayın dedim. Bunu da yeni söylemiyorum tüm arşivlerde vardır" dedi.

Bayraktaroğlu, "Beni sevmeyen hatta benden nefret eden bir İçişleri Bakanı var. Beni kollatan, gözleten bir adam var" diye konuştu.

Tansu Çiller'in ekonomi politikaları ve o dönemde işlenen faili meçhul cinayetleri de eleştiren Bayraktaroğlu, "Faili meçhuller yüzünden bana DYP'lilerin yapmadığı kalmadı" dedi.

"Benim devletim cinayet işlemez işlememeli" diyen Bayraktaroğlu, "Ama siz işlenmiş cinayetlerden devletin memurunu sorumlu tutarsanız bu devlet o memuru kovar hapse atar, yakar o memurun yerine başka memur getirir. Yani devletle mücadele edecekleri yerine kişilerle mücadele edildi. O işlemese başkaları işleyecekti. Yanlış olan devletin gücünü arkasına alıp cinayet işlemek" diye konuştu.

Bayraktaroğlu Behçet Cantürk cinayetini 'Çillerli Yıllarım’ kitabında şöyle anlatıyor:

“Tansu Hanım’ın başbakan olduğu ve terörün neredeyse pik yaptığı 1993 sonları ile 1994 yılı içinde, Tansu Hanım PKK ile mücadele edebilmek için neler yapılması gerektiğine dair bir rapor istemişti… / Dönemin istihbaratçılarının (..) hazırladığı bir raporda, PKK’nın finansmanı kesilirse, silâhlı gücünün de biteceği anlatılıyordu.

“PKK’nın finansman gücü ise iki koldan geliyordu; / 1. kol Kürt asıllı işadamları, / 2. kol uyuşturucu ticareti… / Kürt asıllı işadamları uyarılacak, gerekirse PKK’ya yardım yapamaz hale (!) getirilecekti. Uyuşturucu ticareti ise engellenecekti.

“Uyuşturucu ticaretini yöneten kişinin Kürt asıllı bir işadamı olan Behçet Cantürk olduğu biliniyordu. / Eski istihbaratçılar ve halen görevde olan meslektaşları, Özer Beye, ‘özel bir birlik’ kurulmasını önermişti: KGB. (..) Kurulan ekip resmî çerçeve dışında çalışmalarına başladı. İçlerinden bir sözcü seçerek uyuşturucu ticaretini yürüten Cantürk’e gönderdiler. Sözcü uyuşturucu işinden vazgeçmesini; aksi halde başına iş açılacağını bildirecekti. Cantürk özel birlikle işbirliği yapmayı kabul etmedi. İlerleyen günlerde Cantürk öldürüldü.”