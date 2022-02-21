Çiller'in başına geçeceği iddia edilen partinin genel başkanı istifa etti

Eski Başbakan Tansu Çiller’in olağanüstü kurultayla genel başkanı olacağı iddia edilen Aydınlık Demokrasi Partisi'nin Genel Başkanı Salih Önel genel başkanlıktan ve parti üyeliğinden istifa etti.

Yeniçağ'a konuşan Salih Önel, son günlerde partinin yönetim kurullarında kendisine karşı anlam veremediği bir muhalefetin ve tepkinin oluştuğunu belirtirken, Çiller’e yakınlığı ile bilinen Doğru Yol Partisi Isparta eski Milletvekili Ömer Bilgin’in ADP Teşkilatlarına yönelik kendileri ile hareket etmeleri için çalışmalar yaptığını belirtti.

Yeniden Refah Partisi ile ittifak iddiası

DYP’li eski isimlerden edinilen bilgilere göre, Ağustos 2021’de Salih Önel tarafından kurulan ADP’nin olağanüstü kurultayla başına geçerek genel başkan olmayı hedefleyen Çiller’in Yeniden Refah Partisi ile de ittifak kurmayı düşündüğü aktarıldı. YRP ile kurulması düşünülen ittifaka "Anadolu İttifakı" adının verileceği öne sürüldü.