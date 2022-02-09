'Çiller parti kurmaya hazırlanıyor' iddiası: 'Saha çalışması başladı'

Sözcü yazarı Ruhat Mengi'nin sorularını yanıtlayan MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, eski başbakan Tansu Çiller'in parti kuracağına dair iddiaların doğru olduğunu öne sürdü.

"Tansu Çiller'in parti kurmasıyla ilgili eski DYP'li milletvekilleriyle konuştum, bu konuda kesin bilgi veriyorlar" diyen Kulat, kurulacak olan partinin şimdiden gayrı resmi olarak çalışmalara başladığını öne sürdü.

Çiller'in parti kurması gündemiyle ilgili olarak eski Doğru Yol Partisi milletvekilleriyle konuştuğunu aktaran Kulat, konuya dair şöyle dedi:

"Tansu Çiller'in parti kurmasıyla ilgili eski DYP'li milletvekilleriyle konuştum, bu konuda kesin bilgi veriyorlar. Tansu Çiller Hanımefendi'nin önümüzdeki günlerde parti kurma hazırlığında olduğunu, bu konuda bir çalışma yürüttüklerini, Doğru Yol Partisi'nde siyaset yapmış olan bazı milletvekilleri bana da ifade ettiler. Hatta bunun için il-ilçe teşkilatlarını kurma konusunda gayretleri olduğunu da söylediler. Bazı yerlerde bu konuda gayri resmi olarak şimdilik il-ilçe örgütleri olacak kişileri tespit ettiklerini, Türkiye genelinde sahada çalışmalar yapan eski milletvekilleri olduğunu bizzat bana anlatan birden fazla eski milletvekili oldu"