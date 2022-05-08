Çiller: Ben ablan olarak partinin başına geçeyim sen de ikinci adam ol

Bir süre önce parti kurmak için temaslarda bulunduğu haberleriyle gündeme gelen Tansu Çiller'in yeterli desteği alamayacağını düşünmesinden dolayı projesini askıya aldığına dair haberler basına yansımıştı. Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ise o süreçte Çiller’in kendisine teklifte bulunduğunu açıkladı.

Cumhuriyet'ten Sinem Nazlı Demir'in haberine göre, konuya dair açıklamada bulunan Öz şöyle dedi:

“Tansu Hanım bir gün beni arayarak kahve içmeye davet etti. Ben de dostane bir şekilde bu daveti kabul ettim. Ülke gündeminden konuşacağımızı düşünerek gittiğim bu görüşmede Çiller bana siyasete dönmek istediğini açıkladı, ‘Ben ablan olarak partinin başına geçeyim sen de ikinci adam ol’ dedi. Bu işin ticaret işi olmadığını derin görüş ayrılıklarımızın olduğunu belirterek reddettim, örneğin o başkanlık sistemini tasvip ediyor, biz parlamenter sistemi."