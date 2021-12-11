Çikolata ve kahve ürünlerine zam

Türkiye'de son aylarda Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısında rekor değer kaybı, özellikle akaryakıt ve gıda fiyatlarındaki artışla kendini göstermeye devam ediyor.

Son olarak Tekel Bayiiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, çikolata ve kahve ürünlerine gelen zammı duyurdu. Yeni zamlara göre, soğuk kahve 11 TL'ye kadar çıkarken; çikolata grubunun fiyatları 12 TL'ye, meyveli süt ise 4.5 TL'ye kadar yükseldi.