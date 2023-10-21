Cihatçı saldırısında 2 İsveçli ölmüştü: Belçika Adalet Bakanı 'ihmal' nedeniyle istifa etti

Belçika Adalet Bakanı Vincent van Quickenborne, 16 Ekim'de bir cihatçı tarafından düzenlenen ve 2 İsveçlinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya dair soruşturmadaki son durumla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Soruşturma sırasında "kabul edilemez bir hata"nın fark edildiğini belirten van Quickenborne, saldırının Tunuslu failinin, 15 Ağustos 2022'de ülkesi tarafından iadesinin istendiğini ancak Belçika federal savcılığının bu talebi işleme almadığını bildirdi.

Van Quickenborne, "dramatik sonuçları olan hatanın" sorumluluğunu aldığını belirterek, istifasını Başbakan Alexander de Croo'ya sunduğunu söyledi.

De Croo da X hesabından yaptığı açıklamada, van Quickenborne'nun istifasını kabul ettiğini duyurdu.

Başkent Brüksel'de 16 Ekim akşamı rastgele ateş açarak 2 İsveçlinin ölümüne yol açan ve ertesi gün polis kurşunuyla öldürülen saldırganın Tunuslu olduğu, 2019'da yaptığı iltica başvurusunun 2021'de reddedildiği ancak Belçika'da kalmaya devam ettiği ortaya çıkmıştı.

Olay, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin İçişleri Bakanlarının 19 Ekim'deki toplantısında masaya yatırıldı.

AB Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, AB içerisinde yasal olarak kalma hakkı olmayan üçüncü ülke vatandaşlarının geri gönderilmesinin önemli olduğunu vurgulamış, "Brüksel'deki saldırı bir uyanma çağrısıydı. Terörist saldırgan, Tunus'tan 12 yıl önce gelmiş ve sığınma başvurusu defalarca reddedildiği halde burada yaşayabilmiş. Kimseyi suçlama zamanı değil ama hepimiz için bir uyanma çağrısı olarak bakmalı ve bu konuda çok daha fazla çalışmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.

IŞİD üstlenmişti

16 Ekim'de Belçika'nın Başkenti Brüksel’de, 45 yaşındaki Abdesalem Lassoued’in iki İsveç vatandaşını öldürüp birini de ağır yaraladığı saldırıyı IŞİD üstlenmişti