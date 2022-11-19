Cihan Kolivar: Ekmek pahalı olunca vatandaş hükümeti suçluyordu, artık Allah yaptı diyorlar

Katıldığı bir televizyon programında ekmek ile ilgili söylediği sözler nedeniyle "Türk milletine hakaretle" suçlanan fakat Cumhurbaşkanı’na hakaretten Silivri (Marmara) Cezaevi’nde 9 gün tutuklu kalan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolicar, TELE1 canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Namık Koçak’ın sunduğu 'Forum Hafta Sonu’nda soruları yanıtlayan Kolivar, ''Ben eğer hırsız olsaydım, eroin tüccarı olsaydım, katil olsaydım bu tip meziyetlerim oslaydı bne o cezevine gitmeyecektim. Anayasal fikrimi açıkladığım için oraya gittim'' ifadelerini kullandı.

'Zammı artık Allah yaptı diyorlar'

Kolivar canlı yayında şu açıklamalarda bulundu:

''Sayın Cumhurbaşkanı’na seslenmiştim. Bu belediyeler satıyor seni. Ekmek pahalı olunca vatandaş hükümeti suçluyor. Gerçi onu kaldırdılar artık Allah yaptı diyorlar. Ben hükümet yapmadığı tezini savunuyordum. Yerel yönetimlerden kaynaklı.

'Toplumla milleti ayırt edemiyorlar'

Toplumla ilgili sözlerimi daha önce başka bir televizyon kanalında söyledim. Dan diye dememişim de bebeklere yumurta süt yedirin demişim, beyinleri gelişsin demişim. Bu televizyoncular toplumla milleti ayıramaycak kadar cahil mi? Ben toplum diyorum vay sen Türk milletine hakaret ettin. Milletle ne alakası var?”