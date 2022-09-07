Cihan Ekşioğlu'na suikast girişiminin görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Beykoz Konakları’nda geçtiğimiz hafta gelen ihbar üzerine, motosikletli iki kişi, üzerlerinde çelik yelek ve ateşlenmeye hazır silahla yakalanmıştı. Şüphelilerin telefon kayıtları deşifre edildikten sonra Cihan Ekşioğlu’na suikast hazırlığında oldukları öne sürülmüştü.

tv100'den Levent Albayrak'ın haberine göre, iki motosikletli geldikleri olay yerinde önce bir sokağa girdi sonra çıkıp sokağın başında beklemeye başladı.

Görgü tanığı bir vatandaş "Karşı taraftan motor geldi. Arkadaşlar buraya kadar çıktılar. Market sordular bana. Ben de gösterdim market var dedim, tamam dediler, güzergahtan dönüp siyah aracın arkasında 1,5 saat kaskı çıkarmadan, kasklı mıydı ikisi de? İkisi de kasklıydı ve hiç çıkarmadılar" dedi.

Habere göre motosikletli şahıslar burada beklemeye başladı. Burayı seçmelerinin sebebiyse arkada bulunan Beykoz konaklarının çıkış kapısıydı. Şüpheli şahıslar burada yaklaşık 3 gün beklemeye çalıştılar. Ancak bir vatandaş kendilerinden şüphelenip polise ihbarda bulundu. İhbarın ardından Beykoz İlçe Asayiş Şube Müdürlüğü olay yerine geldi, motosikletli şahısları bu sokak üzerinde gözaltına aldı.

Gelen polis ekipleri şüphelileri yakalayıp gözaltına alarak emniyete götürdü. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Bu iki şüphelinin yakalanmasının ardından soruşturma derinleştirilmiş, iki kişi daha gözaltına alınmıştı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Ekşioğlu, Sezgin Baran Korkmaz’ın gündeme getirdiği Paramount Otel tartışmalarının odağındaki isimdi.