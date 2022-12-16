Çiğli Tekstil İşçileri Dayanışma Ağı’ndan Umut Tekstil işçilerine çağrı: Yan yana gelelim

İzmir Çiğli Ata Sanayi’de bulunan Umut Tekstil Ekim ayında faaliyetini durdurup fabrikada çalıştırdığı 100'e yakın işçiyi kapının önüne koymuştu. İşçilere kıdem ve ihbar tazminatları ödenmezken Umut Tekstil patronu Mehmet Numan Özdemir’in işçilere “benden beş kuruş alamazsınız” dediği öğrenildi.

Daha önce sigorta sahteciliği ile gündeme gelen Umut Tekstil’in eski işçilerine yönelik olarak Patronların Ensesindeyiz Çiğli Tekstil İşçileri Dayanışma Ağı bir açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde:

Umut Tekstil’in sigorta sahteciliği ve tazminat vurgununa karşı mücadeleye

"Çiğli Ata Sanayi’de uzun yıllardır faaliyet gösteren, Sun Tekstil firması ve Zara gibi markalara üretim yapmış Umut Tekstil isimli şirket, Ekim ayı itibariyle tüm işçileri kapı önüne koymuş durumda. İşçilere herhangi bir tazminat ödemesi yapılmazken, hakkını aramak için hukuki yollara başvuran işçiler bizzat Umut Tekstil patronu tarafından aranmakta. Patron Mehmet Numan Özdemir pişkince “Benden alabileceğiniz hiçbir şey yok, üzerimde sadece bir işçi yevmiyesi gözüküyor” şeklinde beyanda bulunmakta.

Diğer yandan patron Mehmet Numan Özdemir’in fabrikada bulunan makine ve eşyaları hemen yan tarafta bulunan bir başka atölyeye taşıdığı, burada bir başka isimle üretime devam ettiği gelen bilgiler arasında. Alın terimizin üzerine çöken, tazminatsız kapı dışarı eden patrondan haklarımızı alabilmek için tüm eski Umut Tekstil işçilerini mücadeleye çağırıyoruz.

İşçilere yönelik saldırılardan bir diğeri ise şudur: Umut Tekstil’in özellikle 2015 Mart ayına kadar çalıştırdığı işçilerin sigortasını kendi kurdurduğu sahte şirketler üzerinden usulsüz olarak gösterdiğini tespit etmiş bulunuyoruz.

Buna göre yüzlerce işçinin sigorta primleri ya şüpheli koduyla işaretlenmiş ya da SGK’ca incelemeye alınmış durumda. Bu ise yüzlerce işçinin yılları bulan çalışmalarının, sigorta kayıtlarından silinmesi tehdidini ortaya çıkarmıştır.

Umut Tekstil işçilerinin hem tazminat ve alacakları için hem de sigorta sahteciliğine karşı mücadelesinin yanındayız. Bu saldırılara karşı çözüm bulmak, dayanışma ve mücadele etmek isteyen tüm eski Umut Tekstil işçilerini bize ulaşmaya, irtibat kurmaya çağırıyoruz."

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



Facebook: https://www.facebook.com/ patronlarinensesindeyiz



Twitter: https://twitter.com/ pensendeyiz



E-posta: [email protected] patronlarinensesindeyiz.org