Çiğli İşçi Evi'nde işçiler TKP ve YKP yöneticileri ile bir araya geldi

İzmir Çiğli'de bulunan İşçi Evi'nde TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve Yunanistan Komünist Partisi Merkez Komite üyesi Yorgos Marinos'un konuşmacı olduğu bir toplantı düzenlendi.

Yoğun ilgi gören toplantıda açılış konuşmasını Çiğli İşçi Evi adına Çağlar Özkan yaptı. Özkan konuşmasında Çiğli ilçesinde işçilerin çalışma alanlarına, yaşam koşullarına değindi. TKP’nin Çiğli’de işçi evinin nasıl açıldığını, öne çıkan tekstil direnişlerinde mücadelenin filizlenmesi için nasıl yuva görevi gördüğünü paylaştı.

'İşçi evleri deneyimi önemli ve ilgi uyandırıcı'

Toplantıda söz alan YKP Merkez Komitesi ve Politbüro üyesi Yorgos Marinos, TKP'nin Türkiye kapitalizmine karşı mücadelesini selamlarken işçi evleri deneyiminin önemli ve ilgi uyandırıcı olduğuna dikkat çekti. İşçi evlerinin bugün geldiği noktada işçilerin doğrudan kendileri için çözüm aradıkları yerler haline gelmesinin sınıf mücadelesine katkısının fazlasıyla önemli olduğunu ifade etti. TKP ve YKP'nin uluslararası alanda uzun yıllardır dostça yürüttükleri mücadelenin çok önemli sonuçları olduğunu belirten Marinos, işçi sınıfının iktidarı için kentli yoksulların ve işçilerin örgütlenmesinin önemini vurguladı.

'İki emekçi halkın dostluğu ve kardeşliğini sağlamak için çok net bir tavır alınacak'

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan sözlerine bugünkü bir araya gelişin anlamından bahsederek ve Anadolu'nun emperyalist işgaline karşı duran Yunanlı komünistleri anarak başladı. İki işçi sınıfının vereceği ortak mücadelenin milliyetçiliği ve savaş çığırtkanlığını yenebilecek tek güç olduğunu ifade etti. Bu doğrultuda ortaya çıkacak tüm gündemlerde Türkiye Komünist Partisi'nin safının belli olduğunu, iki emekçi halkın dostluğu ve kardeşliğini sağlamak için çok net bir tavır alınacağını belirtti.

Yaklaşan seçimlere yönelik de Yunanistan’ın yaşadığı bir örneği vererek sözlerine devam etti. Syriza döneminde estirilen rüzgara değinen Okuyan, "solcular iktidara geliyor" heyecanı yaratıldığını, bazı gazetelerin "Komşuda devrim oldu" başlıkları attığını ifade etti. O günlerde Yunanistan Komünist Partisi orada tek başına direnirken Türkiye Komünist Partisi’nin de burada Syriza’nın hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini anlattığını belirtti. Syriza döneminin sonuçlarını hatırlatan Okuyan, Yunan halkına ağır bir ekonomik programın uygulandığını, intiharların yaşandığını, emekçi halkın inanılmaz yoksullaştığını ve nihayetinde görevini tamamlayıp sağcı iktidara teslim ettiğini ifade etti.

'Sosyalist iktidarı kuracağız'

Konuşmasına TKP’nin seçim politikalarını açarak devam eden Okuyan sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"Biz kapitalizmi yıkacağımızı yüksek sesle ifade ediyoruz: Yıkacağız ve sosyalist iktidarı kuracağız. Bunu söylemekten çekinmeyeceğiz. Seçimlerde bunu örgütlememiz, emekçilerin öfkesini kapitalizmi yıkmak ve yeni bir iktidarı, sosyalist bir düzeni kurmaya yönlendirmek zorundayız."