Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde silahlı çatışma: Yaralılar var

İzmir'de bulunan Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde silahlı çatışma çıktı. Çatışmada çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Olay, dün gece saaatlerinde Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil bölümünde meydana geldi. İddiaya göre; taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflardan birkaçı belinden çıkardığı silahlarla birbirlerine ateş açtı.

Olayda çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaralılar, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeyle acil bölümüne kaldırıldı.