Çiğli Belediyesi'nde toplu sözleşme imzalandı: İşçiler belediye önünde toplandı

İşçilerin 7 gündür grevde olduğu İzmir Çiğli Belediyesi'nde dün gece yürütülen görüşmelerde işçilerin taleplerinin çok altında bir anlaşmanın sağlandı.

İşçilerin haberi alır almaz Çiğli Belediye binası önüne giderek duruma tepki gösterirken, anlaşma haberi DİSK Genel-İş Sendikası sosyal medya hesabından duyuruldu.

Haberleri olmadan sözleşme imzalanmasına tepki gösteren işçiler sloganlarla belediye binasına girdi.

7 Nisan'da greve çıkan işçiler ilk sene için yüzde 40, ikinci sene için Üfe-Tüfe ortalamasına göre zam yansıtılmasını istemişti.