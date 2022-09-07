Çiğli Belediyesi işçileri imzaları topladı: Sendikadan yanıt bekleniyor

İzmir Çiğli Belediyesi işçileri başlattıkları imza kampanyası ile toplu sözleşme sürecinde kendilerinden habersiz grevi bitiren ve talep edilenden çok düşük rakamlara imza atan sendika temsilcilerini istifaya çağırmışlardı. İşyeri temsilcilerinin istifaya yanaşmaması üzerine işçiler bir imza kampanyası düzenledi.

İmza kampanyasına büyük destek

Toplamda 820 işçinin çalıştığı ÇİBEL A.Ş.’de 559 işçi imza kampanyasına destek verdi. Sendika temsilcilerinin asli görevlerini yapmadıklarının altını çizen metinde sendikanın ilgili kurumlarının derhal yeni bir temsilci seçimi kararı alması çağrısında bulunuldu.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’yla temasta olan işçiler, birçok kişinin yıllık izinde olduğunu, imza toplanmaya devam edilmesi durumunda bu sayının daha da artacağını ancak ağırlıklı bir çoğunluk imza verdiği için daha fazla beklemenin gerekli olmadığına karar verildiğini belirtti. 559 işçinin imzaladığı çağrı metni sendikaya teslim edildi.

Genel-İş Sendikası’ndan yanıt bekleniyor

İmza metni işçiler tarafından Disk Genel-İş Sendikası İzmir 8 No’lu Şube yöneticilerine imza karşılığında teslim edildi. Şube yönetiminin imzaları Disk Genel-İş Sendikası Genel Merkezi’ne gönderdiği öğrenildi.

Sendika genel merkezi ile şube yönetiminden resmi bir yanıt bekleyen işçiler sendika tarafından kısa süre içerisinde yeni bir temsilci seçimi kararı alınmasını bekleniyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



Facebook: https://www.facebook.com/ patronlarinensesindeyiz



Twitter: https://twitter.com/ pensendeyiz



E-posta: [email protected] patronlarinensesindeyiz.org