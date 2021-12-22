Çiğdem Toker: İddia o ki, düzenlemeyi önceden öğrenenler 18 TL’den 1 milyar dolar sattı

Gazeteci Çiğdem Toker, kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı uygulama sonucunun “Vatandaşın bükülen sırtı ve pahalı seçim” olarak yorumladı.

Toker, Sözcü gazetesinde yer alan yazısında, dövize çevrilebilir mevduat uygulamasına geçileceğini bilenlerin yüksek fiyattan döviz sattışı yaptıkların belirterek, “İddia o ki, ‘Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat’ gibi gayet masum (!) bir isim takılmış bu düzenlemeyi önceden öğrenenler gece 18 TL’den 1 milyar dolar sattı. Ertesi sabah da gerilemiş kur üzerinden döviz aldı.” ifadesini kullandı.

Toker, alınan kararla Hazine’nin yükünün arttığına işaret ederek, “Dolaylı vergileri artıracak. Kamu hizmetleri için gereken harcamalardan vazgeçecek. Banknot Matbaası fazla mesai yapacak. Yani para basacak. Mali disiplinin darmadağın olması iktidar için önemsiz. Önemli dertler belli: Erdoğan’ın takıntısı nedeniyle faiz artırımına gitmeden, hatta faizin adını bile anmadan seçime hazırlanmak” dedi.

Temel yaşam kaynaklarından biri olan gıdada büyük bir daralma yaşanacağı uyarısını yapan Toker, şöyle devam etti:

“Çiftçi vatandaşına gübre desteği vermekten kaçınan bir iktidar, kamu bankalarını da kullanarak vatandaşın sırtından zengini daha da zenginleştirecek servet transferi için kolları sıvamış bulunuyor. Çok pahalı bir seçime gidiyoruz.”