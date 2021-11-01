Çiftlik Bank sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Türkiye'ye iade edilecek

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getirilecek.

Haber Merkezi

Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki ağabeyi Fatih Aydın'ın Türk adli makamlarına teslimi için işlem başlatıldı.

Fatih Aydın Uruguay'da tutuklu bulunuyordu.

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