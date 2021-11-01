Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki ağabeyi Fatih Aydın'ın Türk adli makamlarına teslimi için işlem başlatıldı.
Fatih Aydın Uruguay'da tutuklu bulunuyordu.
Haber Merkezi
İbrahim Can Usta
Çiftlik Bank sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Türkiye'ye iade edilecek
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki ağabeyi Fatih Aydın Türkiye'ye getirilecek.
Haber Merkezi
Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki ağabeyi Fatih Aydın'ın Türk adli makamlarına teslimi için işlem başlatıldı.
Fatih Aydın Uruguay'da tutuklu bulunuyordu.