'Çiftlik Bank' davasında yeni gelişme: İfadesinin detayları ortaya çıktı 

Aydın Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 5 Kasım'da alınan ifadesinde, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdiğini, yurt dışına çıkmadan önce Bursa Nilüfer'de yaşadığını, 2017'de de Uruguay'a gittiğini anlattı.

Çalışma ve oturma izni aldığı Uruguay'da 1 Kasım'a kadar yaşadığını dile getiren Aydın, Türkiye'de resmi nikahlı eşinden çocuğu olmadığını, Uruguay'da yaşadığı sürede de bu ülkenin vatandaşı bir kadınla evlendiğini ve 3 çocuklarının bulunduğunu kaydetti.

Aydın, Garanti Bankası'ndaki hesabının kapandığını, başka bir bankada hesabı olmadığını dile getirerek, herhangi bir şirkette de hissesinin bulunmadığını, 'Çiftlik Bank' şirketine de sermeye yatırmadığını söyledi.