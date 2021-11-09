'Çiftlik Bank' davasında yeni gelişme: İfadesinin detayları ortaya çıktı 

Uruguay'dan Türkiye'ye iade edilmesinin ardından tutuklanan 'Çiftlik Bank' davası sanıklarından Fatih Aydın'ın savcılık ifadesinin detaylarına ulaşıldı.

Haber Merkezi

Aydın Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 5 Kasım'da alınan ifadesinde, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdiğini, yurt dışına çıkmadan önce Bursa Nilüfer'de yaşadığını, 2017'de de Uruguay'a gittiğini anlattı.

Çalışma ve oturma izni aldığı Uruguay'da 1 Kasım'a kadar yaşadığını dile getiren Aydın, Türkiye'de resmi nikahlı eşinden çocuğu olmadığını, Uruguay'da yaşadığı sürede de bu ülkenin vatandaşı bir kadınla evlendiğini ve 3 çocuklarının bulunduğunu kaydetti.

Aydın, Garanti Bankası'ndaki hesabının kapandığını, başka bir bankada hesabı olmadığını dile getirerek, herhangi bir şirkette de hissesinin bulunmadığını, 'Çiftlik Bank' şirketine de sermeye yatırmadığını söyledi.