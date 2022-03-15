Çiftçiden Binali Yıldırım'a yanıt: 'Gelsin kendi eksin'

Sivaslı çiftçiler, artan mazot, tarım ilacı ve gübre fiyatlarını protesto etmek için Gemerek ilçesinde miting düzenledi.

Mitinge katılan çiftçilerden biri, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın çiftçilere yönelik ‘sürümden kazanma’ önerisine şöyle tepki gösterdi:

“Gelsin kendisi eksin. Kendisine selamlarımızı gönderiyoruz. Gübre nasıl alınıyor, traktörün deposu nasıl doluyor? Tarım Kredi Kooperatifi’nden aldığım gübreye yıllık yüzde 45 faiz ödüyorum.”

Başka bir üretici ise “5 yaşından beri toprakla iç içe yaşıyorum. Son zamanlarda artık eski hevesim kalmadı. Mazot, gübre, tarlaların fiyatlarına yetişemiyoruz. ‘Tarlaları ekin’ diyorlar, bunu söylemek çok kolay. Biz bunu yıllardır yapıyoruz. Bir traktörün deposu 110 litre, şu anki mazot fiyatlarıyla 2 bin 500 liraya doluyor. Geçen sene aldığımız 3 bin liralık gübre, şu an 15 bin lira. Biz, üretmek istiyoruz ama bu şartlarda yapamıyoruz. Buyursunlar, kendiler eksinler” dedi. (ANKA)