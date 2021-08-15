Çift maaşlı bakan Abdülkadir Aksu’ya bir ihale daha

Köprülerden kaçak geçenlerin icra takibi, Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi ve ‘‘çift maaşlı bakanlar’’dan İçişleri eski Bakanı Abdülkadir Aksu’nun oğluna verildi.

Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre CHP’li Murat Emir, eski avukat Aksu’nun kurucusu olduğu ASC Hukuk bürosuna verilen icra dosyaları konusunu TBMM gündemine taşıdı ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ndeki kaçak geçiş dosyalarının icra takibi, Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi ve İçişleri eski Bakanı Abdülkadir Aksu’nun oğlu Murat Aksu’ya verildi. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Her taşın altından AKP’lilerin yakınları çıkıyor” dedi. Daha önce de Ankara-Niğde otoyolu, Başkent Doğalgaz, TURKCELL İletişim, Boğaziçi Elektrik ve TTNET şirketlerinin icra dosyalarının, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın avukat oğlu Ahmet Nuri Elvan’a verildiği ortaya çıkmıştı.

Emir, konuya ilişkin Aksu’nun birçok bankanın icra takip işlerini yürüttüğünü ifade ederek şunları söyledi:

“Eski Bakan Abdülkadir Aksu, 26 Mart 2019 tarihinde Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi ve 26 Mart 2021 tarihinde de bu görevden alındı. Ancak bağımsız üye olarak Vakıfbank Yönetim Kurulundaki görevine devam ediyor. Aksu’nun oğlu Murat Aksu’nun kurucu ortağı olduğu ASC Hukuk Bürosu ise Vakıfbank’ın icra dosyası takibi işlerini yürütüyor. Aynı zamanda Halk ve Ziraat bankalarının da icra dosyalarının takibini yapıyor.”

Emir, ASC Hukuk Bürosu’nun şimdi de Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi (ICA) tarafından işletilen 3. Köprü ve Kuzey Çevre Otoyolu’ndaki kaçak geçişlerin icra takip işlerini aldığını belirterek, “Bu durum, kamuda hemen her gün bir yenisine rastladığımız bakan yakınlarının siyasi ilişkilerini kullanarak etik dışı şekilde kamudan iş alması olarak karşımıza çıkıyor. Kamu bankalarının sağladığı kredi ile inşa edilen bir köprü ile otoyolun icra dosyalarının takip işlerinin oğlu tarafından yapılıyor olması, siyasi etikle bağdaşmaz” ifadelerini kullandı.