CIA şefinin Moskova ziyareti gizemini korurken, Lavrov'dan Batı'ya 'o son nokta geldi' çıkışı

Bu hafta Rusya'nın başkenti Moskova'ya CIA Direktörü John Ratcliffe’in düzenlediği ani ziyaret tartışılmaya devam ediyor.

Rusya ve ABD cephesinden yapılan resmi açıklamalarda ziyaretin amacı halen olağan istihbarat görüşmeleri olarak yansıtılsa da bir CIA direktörünün en son Moskova'ya gittiği tarihin Ukrayna'daki savaştan birkaç ay önce Kasım 2021'de olması Salı günkü ziyaretin sıra dışılığını ortaya koyuyor.

Ziyaretin içeriğine ilişkin ABD basınında çıkan iddialara yenileri eklenirken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün yayımlanan söyleşisinde Ratcliffe'in ziyaretine dair ilk kez konuştu.

"Elbette çok hassas ve üzerinde halen çalışılmaya devam eden ayrıntıları açıklamıyoruz" diyen Lavrov, Ukrayna konusunda ABD ile müzakerelere halen kapıyı kapatmadıkları mesajı verdi. Ancak Rusya Dışişleri Bakanı, Moskova'nın Batı'nın verdiği sözleri tutacağına dair bir varsayımla hareket etmekten çoktan vazgeçtiğinin altını çizdi.

NYT'den iddia: CIA Putin'in danışmanlarının ona yanlış bilgi verdiğini düşünüyor, Ratcliffe karamsar değerlendirmeyi sundu

ABD basınına sızan haberlerde Ratcliffe’in Rusya’ya “NATO müttefiklerimize saldırmayın” ve “İran’a yardım etmeyin” mesajı ilettiğine iddia edilmişti. Yeni bir iddia ise New York Times gazetesinden geldi.

NYT’ye göre CIA direktörü gizli Moskova ziyaretinde Rusya’nın Ukrayna savaşındaki durumuna ilişkin "karamsar bir değerlendirme" sundu.

Habere göre CIA analistleri, Putin’in danışmanlarının kendisine savaşın gidişatıyla ilgili dürüst değerlendirmeler sunup sunmadığını sorguluyor.

CIA şefi Ratcliffe de bu hafta Moskova’ya yaptığı gizli ziyarette Rusya’nın iç istihbarat servisi (FSB) başkanı Aleksandr V. Bortnikov’a "acil bir mesaj" iletti. Ratcliffe, Rusya'nın askeri ve ekonomik durumu "daha da kötüleşmeden" bir anlaşmaya varması konusunda Moskova'ya çağrıda bulundu.

Haberde Ratcliffe'in mesajının, Putin'in savaşa devam etmesi durumunda oluşacak sonuçlara dair bir tehdit içermediği ileri sürüldü.

CIA Direktörü Ratcliffe, Trump ile...

Putin görüşmeyi son anda mı iptal etti?

Ratcliffe'in Putin ile görüşüp görüşmediği belirsizliğini korusa da resmi açıklamalar görüşmenin yalnızca istihbarat yetkilileri arasında gerçekleştiğini söylüyor.

Oysa Ratcliffe’in Moskova’ya geldiği gün Putin’in daha önceden planlanmış ve yüzlerce kişinin katılması beklenen bir programını iptal ettiği ortaya çıkmıştı.

Ancak bu ikili görüşmenin gerçekleşmemiş olması CIA şefinin Moskova ziyaretinin gerilimli geçtiğine ve Putin’in görüşmeyi son anda reddetmiş olabileceğini akla getiriyor.

Ratcliff kiminle görüştü?

NYT’nin haberinde Ratcliffe’in acil mesajını Rusya’nın iç istihbarat servisi başkanına ilettiği belirtilirken, Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin de Ratcliffe ile görüştüğünü doğruladı.

Rusya Dış İstihbarat Direktörü Narışkin, CIA Direktörü Ratcliffe ile görüşmede "olağandışı bir şey olmadığını" söyledi.

Tass'ın haberine göre Narışkin görüşmede olağandışı bir şey olmadığını belirterek istihbarat konularını ele aldıklarını söyledi, “Düzenli çalışmamızın bir parçasıydı” dedi.

ABD Başkanı Trump da CIA şefinin Moskova ziyaretini “yarı-rutin” diye nitelemişti.

Lavrov: Çok hassas ve halen üzerinde çalışılan ayrıntıları açıklamıyoruz

Bugün yayımlanan bir televizyon röportajında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, CIA şefinin ziyaretiyle ilgili çok az bilgi verdi.

İstihbarat servisleri arasındaki temasların "sessizce" gerçekleşmesinin olağandışı olmadığını söyleyen Lavrov “Ben orada değildim” dedi.

Lavrov, “Elbette, olası uzlaşıları ve fikir birliğini tehlikeye atmamanın önemli olduğu, çok hassas olan veya halen üzerinde çalışılan ayrıntıları açıklamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya istihbarat sağladığı için ABD'ye "ültimatom verdikleri"ne dair iddiaları yalanlayan Lavrov "Ültimatom vermedik, sadece diplomatik kanallardan soru sorduk" dedi.

Söyleşinin en dikkat çeken kısmı ise Lavrov'un Batı diplomasisine yönelik sert çıkışıydı: "Kandırma, Batı diplomasisinin temelidir. Ve öyle kalmaya da devam ediyor."

Batılı hükümetlerle konuşmaya halen istekli olduklarını ancak üzerinde uzlaşılan mutabakatların yerine getirileceğine artık inanmadıklarını belirten Lavrov, Rusların insanlara "son ana kadar" iyi niyetle inanma eğiliminde olduğunu belirtti. İlişkilerin hiçbir zaman Şubat 2022 öncesine dönmeyeceğini vurgulayan Lavrov "Ama o son çoktan geldi” diye ekledi.

'Anchorage'daki anlaşma değildiyse o zaman anlaşmanın ne olduğunu bilmiyorum'

Lavrov, Putin ile Trump arasında geçen yıl Alaska’nın Anchorage kentindeki zirveyi bu hayal kırıklığının en son örneği olarak sundu.

ABD'nin barış teklifinin madde madde gözden geçirildiğini ve Putin tarafından kabul edildiğini anlatan Lavrov “Eğer bu bir anlaşma değilse, o zaman anlaşmanın ne olduğunu bilmiyorum” dedi.

Lavrov'a göre bu mutabakatlar sonradan İngiltere ve AB tarafından baltalandı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron da G7 zirvesinde Anchorage çerçevesinin "gömüldüğünü" ilan etti.

Ancak halen Trump'ın kendisi Rusya ile ABD'nin Ukrayna konusunda vardığı mutabakatların çöktüğünü açıkça ilan etmedi.

Lavrov, Moskova’nın yeni ABD tekliflerini duymaya hazır olduğunu, ancak bu süreçte Rusya’nın “sahada çalışmaya devam edeceğini” söyledi.

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