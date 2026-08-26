Gizemli ABD askeri uçağının sırrı ortaya çıktı: CIA Başkanı Moskova'ya gitti

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait C-17 Globemaster III tipi askeri nakliye uçağının dün Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'na inmesi, uçuşun amacı açıklanmadığı için soru işaretlerine yol açmıştı.

Uçağın taşıdığı isim daha sonra ortaya çıktı.

CBS News ve Axios'un ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlerine göre CIA Başkanı John Ratcliffe, Rus yetkililerle temaslarda bulunmak üzere Moskova'ya gitti.

Axios, Ratcliffe'ın pazar günü Washington'dan ayrılarak ABD hükümetine ait bir uçakla Letonya'ya geçtiğini, salı günü ise Riga'dan Moskova'ya ABD Hava Kuvvetleri'ne ait C-17'yle uçtuğunu bildirdi.

Söz konusu C-17'nin uçuş kayıtları da Washington yakınlarındaki Joint Base Andrews'tan Riga'ya, buradan da Moskova'ya uzanan rotayı göstermişti.

2021'den bu yana bir ilk

Ziyaret yalnızca kullanılan askeri uçak nedeniyle değil, düzeyi açısından da dikkat çekici.

Ratcliffe'ın ziyareti, bir CIA başkanının Kasım 2021'den bu yana Rusya'ya yaptığı bilinen ilk ziyaret.

O dönem CIA Başkanı William Burns Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmüştü. Görüşmenin yaklaşık üç ayın ardından Rusya Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı askeri harekâtını başlatmıştı.

Ratcliffe'ın ziyareti aynı zamanda Trump yönetiminden bir yetkilinin ocak ayından bu yana Rusya'ya gerçekleştirdiği en üst düzey ziyaret niteliğinde.

Kremlin: Ziyaret istihbarat servisleri arasındaki temaslar kapsamında

Kremlin'den CIA Başkanı John Ratcliffe'ın Moskova ziyaretine ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ratcliffe'ın temaslarının ABD ve Rusya'nın "özel güvenlik servisleri arasındaki ilişkiler" çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi. Böylece Moskova, ziyaretin iki ülkenin istihbarat servisleri arasındaki doğrudan temaslarla bağlantılı olduğunu doğrulamış oldu.

Peskov görüşmelerin içeriği, Ratcliffe'ın kimlerle bir araya geldiği ya da hangi başlıkların ele alındığı konusunda ayrıntı vermedi.

Bir gün önce Peskov, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait C-17 askeri nakliye uçağının Moskova'ya gelişi sorulduğunda konu hakkında bilgisi olmadığını söylemişti.

ABD, Ukrayna'dan saldırıları durdurmasını istemiş

Ziyaretin dikkat çekici ayrıntılarından biri de Washington'ın Ukrayna'ya yaptığı talep oldu.

Reuters'a konuşan konuyla ilgili bir kaynak, ABD'nin geçen hafta Ukrayna'dan bu haftanın pazartesi, salı ve çarşamba günleri Moskova, St. Petersburg ve Rusya'nın bazı kuzey bölgelerine hava saldırısı düzenlememesini istediğini bildirdi.

Gerekçe olarak üst düzey bir ABD yetkilisini taşıyan uçağın Moskova'ya gideceği belirtildi.

Axios da ABD'nin Ratcliffe'ın ziyareti öncesinde Kiev yönetimine üst düzey bir heyetin Moskova'ya gideceğini bildirdiğini ve heyet ülkeden ayrılana kadar saldırıların askıya alınmasını istediğini aktardı.

Bu bilgi, ziyaretin Washington tarafından önceden planlandığını ve güvenliği için Ukrayna'yla doğrudan koordinasyon kurulduğunu gösteriyor.

Ukrayna mı, İran mı?

Ratcliffe'ın Moskova temaslarının içeriği açıklanmasa da ziyaret, ABD ile Rusya arasında aynı anda birden fazla kriz başlığının bulunduğu bir döneme denk geldi.

ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen Rusya-Ukrayna görüşmelerinde temel başlıklarda ilerleme sağlanamazken CBS News, Amerikan istihbaratının Putin'in NATO ülkelerine yönelik "provokatif" adımlar atmaya daha istekli hale gelebileceğine dair değerlendirmelerde bulunduğunu bildirdi.

Öte yandan Rusya'nın İran'la yakın askeri ve siyasi ilişkileri de ziyaretin bir başka önemli arka planını oluşturuyor.

Washington pazartesi günü ülkelere İran'la ticari ilişkilerini kesmeleri yönünde yeni bir tehditte bulunmuştu. ABD istihbaratı daha önce Rusya'nın İran'a ABD'nin Ortadoğu'daki tesislerini hedef almak üzere uydu görüntüleri sağladığı değerlendirmesinde bulunmuştu. Moskova bu iddiayı reddederken ABD-İran çatışmasının çözümüne katkı sunabileceğini açıklamıştı.

Ratcliffe'ın ziyaretinin Ukrayna savaşı, İran'la süren çatışma, istihbarat kanalları ya da başka bir başlıkla ilgili olup olmadığı henüz bilinmiyor.

CIA, Moskova'yla doğrudan kanal olarak kullanılıyor

CIA'nın Washington-Moskova hattında diplomatik kanalların dışında doğrudan temas için kullanılması yeni değil.

Ratcliffe'ın Rus istihbaratındaki muhataplarıyla daha önce de temas halinde olduğu belirtiliyor. CIA son yıllarda ABD ve Rusya arasındaki tutuklu takaslarında da rol oynadı.

Bunlar arasında 2024'te Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ve eski deniz piyadesi Paul Whelan'ın serbest bırakıldığı geniş kapsamlı takas ile 2025'te ABD-Rusya çifte vatandaşı Ksenia Karelina'nın serbest bırakılması bulunuyor. Karelina'nın serbest bırakılması için yürütülen müzakerelerde Ratcliffe doğrudan rol aldı.

Bu nedenle Ratcliffe'ın ziyaretinin açıklanmayan bir istihbarat ya da tutuklu değişimi gündemiyle bağlantılı olması da olasılıklar arasında. Ancak görüşmelerin içeriğine ilişkin şu ana kadar resmi bir bilgi bulunmuyor.

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