CIA ajanlığından feminist ikonluğa: Gloria Steinem öldü

ABD'de ikinci dalga feminist hareketin en tanınmış isimlerinden gazeteci, yazar Gloria Steinem, 92 yaşında New York'taki evinde öldü. Gloria Steinem ABD’nin "feminist ikonu” haline gelmeden önce gençliğinde CIA adına çalışmıştı.

Gazetecilik kariyerine 1970’lerde başlayan ve Ms. dergisinin kuruluşuna öncülük eden Gloria Steinem’in ölümünün ardından hakkında “feminist ikon” başlıkları atıldı, kürtaj hakkı ve cinsiyet eşitliği için mücadele verdiği anlatıldı.

Steinem, gazetecilikte adını 1963’teki bir araştırmasıyla duyurmuştu. New York’taki Playboy Club’a çalışan olarak girerek tavşan kostümüyle servis yapmış ve kulübün gösterişli dünyasının arkasındaki çalışma koşullarını anlatan bir haber kaleme almıştı.

Ölümü sonrası Türkiye'den bazı muhalif olanlar da dahil birçok haber sitesi Steinem'i "feminist hareketin öncü ismi", "feminist ikon" diye niteledi ancak, Steinem’in yaşlılık yıllarında “yine olsa yine yaparım” diye sahiplendiği CIA geçmişine yer vermedi. Tepkiler üzerine olsa gerek Bianet "Feminist hareketin önce ismi Gloria Steinem hayatını kaybetti" başlıklı haberini yayından kaldırdı.

Gloria Steinem, 2013 yılında Barack Obama'dan ABD'nin en yüksek sivil nişanı olan Başkanlık Özgürlük Madalyası'nı (Presidential Medal of Freedom) almıştı.

Steinem 1950'lerin sonunda CIA tarafından kurulan bir kuruluşun yöneticisiydi.

İkinci Dünya Savaşı sonrası Sovyetler Birliği öncülüğünde kurulan Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu (WFDY) ve Uluslararası Öğrenci Birliği'nin (IUS) kapitalist ülkelerde düzenlediği gençlik festivallerine ilgi ABD’yi rahatsız etmişti.

Festivallere antikomünist propaganda yapacak gençler göndermek isteyen ancak Amerikan resmi katılımını onaylayıp teşvik etmek de istemeyen Washington, bunun yerine çareyi CIA fonlarıyla “bağımsız” bir kuruluş kurmakta bulmuştu.

O dönem 20’li yaşlarında olan Gloria Steinem de Avrupa ülkelerindeki bu festivallere antikomünizm propagandası yapacak gençlerin gönderilmesini organize eden Independent Research Service (Bağımsız Araştırma Servisi) adlı CIA fonlu merkezin kuruluşunda etkin rol oynadı.

Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali 1947'de Prag'da yapılmıştı.

1959-1962 yılları arasında Independent Research Service’in kurucu yöneticiliğini ve direktörlüğünü yapan Steinem, CIA fonlarıyla 1959 Viyana ve 1962 Helsinki Gençlik Festivalleri’ne giden Amerikalı öğrenci gruplarını organize etti.

1967’de Rampart dergisinin CIA’in bu kuruluşu gizlice fonladığını ortaya çıkaran haberi sonrası Gloria Steinem, CIA ile çalıştığını kabul etti ancak durumu savundu. CIA görevlilerinin "şiddete başvurmayan, liberal ve ufku açık" kişiler olduğunu öne süren Steinem "ABD devletinin Sovyet propagandasına karşı Amerikan gençlerinin sesini duyurmasına yardımcı olduğunu" iddia etti.

NYT’ye yaptığı açıklamada da CIA’in kendisinden hiçbir zaman ABD vatandaşları hakkında rapor vermesini istemediğini savundu.

Feminist gazeteci ve yazarlık kariyeri boyunca da CIA ile ilişkisine dair bir pişmanlık sergilemeyen Steinem, 2016’da feminist arkadaşlarından gelen eleştirilerin "her şeyden çok canını yaktığını" söylese de 2015 tarihli My Life on the Road (Yoldaki Hayatım) adlı kitabında, "Bir seçim şansım olsaydı, bunu tekrar yapardım" diye yazmıştı.

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