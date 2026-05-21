CHP'ye dava açan Lütfü Savaş'tan açıklama: 'Mahkemenin vermiş olduğu karara saygılıyız'

CHP’nin yıllar önce AKP’den transfer ettiği ve tüm itirazlara rağmen Hatay Belediye Başkanı adayı gösterdiği Lütfü Savaş, seçimden mağlup çıkmasının ardından partisiyle yaşadığı sorunlar sonucu CHP'den ihraç edildi.

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının önünü açan davayı başlatan isim de Lütfü Savaş oldu. Bugün, Savaş'ın başlattığı dava kapsamında CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı verildi.

Kararın ardından açıklamada bulunan Savaş, "Bu Türkiye'de belki de son yüzyılın siyaset açısından en önemli davasıydı" dedi ve şöyle konuştu:

"Buradaki esas amaç, yüzyılı geçmiş bir geçmişi olan ve Türkiye'de sadece Cumhuriyet Halk Partililere değil Türkiye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğine inanan herkesin sahiplendiği bir Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir konuydu. Cumhuriyet Halk Partisinin konusu neydi? Sayın Cumhurbaşkanımız, dört veya beş defa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na 'şaibeli kurultayın genel başkanı' diye hitap etti. Önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da çıktı bir özel kanalda, bunun yanlış olduğunu ve buna bir cevap verilmesi gerektiğini ifade etti. Baktık ki bunlarla ilgili hiçbir konu konuşulmadı genel merkezimiz, Genel Başkanımız tarafından. Ben de Cumhuriyet Halk Partisinin kurultay delegesi ve Hatay'ın geçmiş 3 dönem belediye başkanlığı yapan biri olarak ve bu konuda şuurlu bir vatandaş olarak Cumhuriyet Halk Partisinin kirletilmesine müsaade edilmemesi gerektiğini düşündüm."

'Mahkemenin vermiş olduğu kararı saygıyla izledim'

Lütfü Savaş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrasında genel merkezin bu konuda açıklama yapması gerektiğini düşündüğünü fakat kimse açıklama yapmadığı için hukuka başvurduğunu iddia etti.

Savaş, yaklaşık 15 aylık bir süreç sonunda bugün bir karar çıktığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii ki önceki mahkeme sonucuna da ben saygıyla karşılık cevap verdim. Mahkemenin vermiş olduğu kararı saygıyla izledim. Bugünkü mahkemenin vermiş olduğu karara da saygılıyız. Cumhuriyet Halk Partisine gönül vermiş herkes için geçerli, geçmiş dönemin yanında olanlar için de şu anki dönem yönetiminin yanında olan arkadaşlarımız için de ne bir taraf için üzüntü vesilesidir ne bir taraf için de sevinç çığlıkları attıracak bir vesiledir."

Savaş, "bugünün, Türk demokrasisi, Türk siyaseti ve CHP için sorumluluk taşınacak en önemli gün olarak algılanması gerektiğini" öne sürdü.

CHP'nin bölünmemesini ve parçalanmamasını istediklerini söyleyen Savaş, sözlerini şöyle tamamladı: