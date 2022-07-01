CHP'ye aşiret katılımları sürüyor: Rozetlerini Kılıçdaroğlu taktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine katılan Bitlis’e bağlı Gölbaşı Belediye Başkanı Mehmet Avunç ile beraberindeki belediye meclis üyelerine rozetlerini taktı.

ANKA'nın haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın koordine ettiği Doğu Masası çalışmaları kapsamında Bitlis’e bağlı Gölbaşı Belediye Başkanı Mehmet Avunç, Belediye Meclis üyeleri Mehmet Hadi Çalışan, Felemez Yavuz ve Cuma Tören ile Güroymak Pancar Kooperatifi Başkanı Hamdullah Uğiş, Ahlat’tan "kanaat önderi" Faysal Özdemirli CHP’ye katıldı.

Kılıçdaroğlu, CHP’ye katılanları makamında kabul ederken parti rozetlerini taktı. Törene; CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve CHP Doğu Masası Koorditörü Devrim Barış Çelik de katıldı.

Şego-Bıdri aşiretinin önde gelen isimleri

CHP’ye katılan Avunç, Yavuz, Uğiş ve Tören aynı zamanda Bitlis ve çevresinde yaygın ve etkili olan Şego-Bıdri aşiretinin önde gelen isimleri arasında yer alıyor.