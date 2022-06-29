AKP destekçisi İzol aşireti Kılıçdaroğlu'nun taktığı rozetle CHP'ye katıldı

Kürt illerindeki gücünü aşiretlerle yaptığı ittifaklarla arttırmaya çalışan CHP'ye bir aşiret daha katıldı. Özellikle Şanlıurfa civarındaki etkisiyle bilinen İzol aşireti ağaları CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelerek CHP'ye katıldığını duyurdu.

AKP'nin iktidara geldiği yıllarda yaygın olarak kullandığı aşiret ittifaklarının şimdilerde CHP ile anılıyor olması bir yandan tepki çekerken diğer yandan da aşiretlerin AKP'den umudu kestikleri yönünde yorumlara sebep oluyor.

'22 yıldır AKP'liydim artık CHP'liyim'

İzol aşiretinin önde gelen isimlerinden olan Cengiz İzol CHP Genel Merkezi'nde aynı aşiretten CHP üyesi olan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık ile birlikte gerçekleştirdiği basın açıklamasında Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederken artık CHP'li olduğunu ifade etti. CHP'ye geçiş sürecinde kendisine yardımcı olduğu için Aziz Aydınlık'a teşekkür eder Cengiz İzol aynı zamanda AKP'den ayrılık CHP'ye geçti için de çok memnun olduğunu ifade etti.

'Seçimlerde sahada olacağız'

Seçim döneminde tüm aşiret üyelerine CHP'ye destek çağrısında bulunan Cengiz İzol aynı zamanda seçim sürecinde de sahada olacağını ve çalışmalarda fiilen yer alacaklarını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, aşiret temsilcisi Cengiz İzol'un CHP'ye katılımını, "Cengiz Bey'in partimize katılması beni son derece memnun etti. Kendisi ve ailesi Şanlıurfa'da bilinen ve tanınan bir aile, saygın bir aile. Saygın bir ailenin CHP saflarında yer alması bizim için bir onurdur" diyerek selamladı.