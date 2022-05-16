CHP'ye aşiret katılımları devam ediyor

CHP uzun bir süreden beri Kürt illerinde AKP'den doğan boşluğu doldurma gayreti içinde. CHP'de Kılıdaroğlu'nun talimatıyla kurulan Doğu Masası Kürt illerinde aşiret reisleriyle ve eskiden AKP'li olan Kürt ailelerle temaslar halindeydi. Muş, Van, Diyarbakır, Hakkari gibi illerde birçok aşiret toplu olarak CHP'ye katılırken bunlara Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'den yeni örnekler ekledi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Tilver Köyü’nde Metin aşiretinden 1500 kişi CHP'ye geçti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın da katıldığı buluşmada muhtarlar ile "kanaat önderi" sayılan kişiler de yer aldı. CHP Diyarbakır Başkanı, aşiretlerin önde gelenlerinin katıldığı buluşmayı sosyal medya hesabından "Ailemiz daha da büyüdü" diyerek paylaştı.

Mardin'in Gökçe köyünde de 800 aşiret üyesi CHP'ye katıldı.

Düzenlenen rozet töreninde konuşan CHP Genel Başkan Danışmanı Ahmet Nazif Yücel, “Hepimiz bir sonraki seçimde göreceğiz ki Millet İttifakı, doğu ve güneydoğu illerinden büyük bir zafer alarak ayrılacak” dedi.

Yücel, Mardin’in Gökçe köyünde yurttaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Köyde AKP’den istifa eden 150 kişinin de aralarında olduğu toplam 800 kişi CHP’ye katıldı.

Bölgenin tanınan ailelerinden Yıldırım ailesinin en yaşlısı Cuma Yıldırım’a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adına parti rozeti takan Yücel, “Çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz memleketi aydınlık güzel günlere kavuşturacağız” dedi.