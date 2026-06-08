CHP’nin X hesabı da Kılıçdaroğlu ekibine devredildi: İlk paylaşımı grup toplantısı oldu

CHP'nin resmi Facebook ve Instagram hesaplarının yönetiminin, “mutlak butlan” kararıyla genel başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ekibine devredilmesinin ardından X hesabı da bugün devredildi.

Devrin ardından hesaptan yapılan ilk paylaşımsa yarın Kılıçdaroğlu’nun başkanlık edeceğini duyurduğu grup toplantısı oldu.

CHP'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Haziran 2026 Salı Günü saat 13.30’da Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Toplantısına başkanlık edecektir" ifadelerine yer verildi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel de yarın grup toplantısında konuşacağını duyururken Kılıçdaroğlu ekibinin grup toplantısında ısrarı sürüyor.

Kılıçdaroğlu’na ekibinden, CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı da yaptığı açıklamada “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yarın TBMM'de grup toplantısını gerçekleştirecek; tüm genel başkanların yaptığı gibi partimize ve halkımıza hitap edecektir. Sayın Genel Başkanımız, partimizin birlik ve bütünlüğünün en önemli temsilcisidir. Tüm partililerimizi; sorumluluk bilinciyle hareket etmeye, kurallara, teamüllere ve parti içi disipline uygun davranmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sarı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Ortaya çıkabilecek her türlü olumsuzluk, ülkemizin kurucu partisine ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihsel mirasına yönelik bir saygısızlık olarak değerlendirilecektir. Özellikle milletvekili arkadaşlarımızın, TBMM'nin yüce çatısı altında sağduyulu, dikkatli ve itidalli bir tutum sergileyeceğine olan inancımız tamdır. Ülkemizin ve partimizin geleceği açısından önem taşıyan bu toplantıya tüm partililerimiz davetlidir” diye belirtti.

soL'un CHP kulislerinden edindiği bilgiye göre Kılıçdaroğlu ekibi yarın sabah 9.00 itibariyle Meclis’e girmek üzere bir plan yaptı. Buna karşı Özel ekibinin de hazırlık yaptığı, daha erken saatlerde Meclis'te olmaya hazırlandığı öğrenildi.