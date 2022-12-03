CHP'nin 'vizyon belgesi' toplantısına AKP'den ilk yorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul’da Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda partisinin "İkinci Yüzyıla Çağrı"sında yer alan ekonomi, teknoloji ve sanayi başta olmak üzere pek çok konudaki temel projelerini anlatmak üzere kurmayları ve partililerle bir araya geldi.

AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar sosyal medya hesabından toplantı sırasında bir paylaşım yaptı. Tayyar, "Özür dilerim. Bir AK Partili olmayı geçtim, bir vatandaş olarak soruyorum. Allah aşkına bu CHP yönetiminde aklı başında hiç kimse yok mu? Tam bir komedi. Ülkem adına üzüldüm" ifadelerini kullandı.