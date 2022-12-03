CHP'nin 'İkinci Yüzyıla Çağrı' toplantısı başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul’da Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda partisinin "İkinci Yüzyıla Çağrı"sında yer alan ekonomi, teknoloji ve sanayi başta olmak üzere pek çok konudaki temel projelerini anlatmak üzere kurmayları ve partililerle bir araya geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu "İkinci Yüzyıla Çağrı" toplantısına eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile geldi, salona birlikte girdi. Açılışın ardından toplantı için hazırlanan video yayınlandı. Ardından Kılıçdaroğlu sahneye çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Sizin kadar ben de heyecanlıyım. Bugün size bir çerçeve çizmek istiyorum. Asıl konuşmamı kapanışta yapacağım.

Sadece bir adaya başka bir tek adama bir zümrenin çıkarına asla oy istemeyeceksiniz. Oyu herkes için daha iyi bir yaşama yeni bir Türkiye hayaline yeni bir siyaset kültürüne oy isteyeceksiniz. İşte bu yeni sistemi bugün açıklıyorum. Bugün dinleyeceğiniz sadece bir krizden çıkma programı olmayacak. Orası evvelallah daha kolay olacak. Asıl zor olan ülkenin yapısal bir krize girmesini engellemek.

Bugün ülkenin kaderini değiştirme günüdür. Bunun için yönetim anlayışımızı kökten değiştirmeliyiz. Ancak bunun çaresi mevcut tek adam gitsin, başka bir tek adam gelsin değilsindir. Tek adam gitsin mi? Evet gitsin. Tek adam rejimi bitsin mi? Evet bitsin. Ancak yerine çalışan yeni bir sistem gelsin. Yeni bir tek adam aramıyoruz. Bugün bizden bambaşka bir sistemin altyapısını dinleyeceksiniz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı bir daha artık böyle acımasız adaletsiz ve kutuplaşmış dönemler yaşamayacak.

Ülkemizin üzerine çöken kara bulutları dağıtıp Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaştırma ve onu aşma kararlılığını bugün bir adım daha ileriye taşıyoruz. Türkiye'yi kurumları yeniden inşa edilmiş, sistemi yasal çerçeveye oturtulmuş, bölgesinde barışın ve refahın merkezi haline gelmiş bir Türkiye inşa edeceğiz.Meselemiz sadece hükümeti devralma meselesi değildir Mesele Mustafa Kemal Atatürk'ün o büyük hayaline sahip çıkmaktır. Ve onun vizyonunu tam anlamıyla hayata getirmek. İnşallah bize nasip olacak.

Bugün yepyeni bir güç birliği ile tanışacaksınız. Dünyadan ve Türkiye'den konusunda uzman, 70 kişiden oluşan büyük bir güç birliğinden söz ediyorum. Bizler siyasi veya siyaset üstü, rozetli veya rozetsiz, ülke için, vatan için birlikteyiz.

Hepiniz şuna inanın Bay Kemal çıktığı yoldan asla geri adım atmaz! Kısa bir süre sonra da Almanya'ya gideceğim. Seyahatlerimde ve sonrasında bahsettiğim bu 70 değerli isimle tek tek görüştüm. Onları siyaset üstü güç birliğine katılmaları için davet ettim. Elimizde üç büyük güç var; bize inanan halkımız, siyasi gücümüz ve dostlarımızla kurduğumuz siyaset üst güç birliğimiz. bizler siyasi ve siyaset üstü, rozetli veya rozetsiz unutmayın hepimiz ülke için vatan için birlikteyiz.

Devlet 7 gün 24 saat çalışacak. Zamanın mekanın enlemlerin boylamların ötesinde kesintisiz üreten bir Türkiye'yi şimdiden inşa etmeye başlıyorum. bu 70 değerli isim ne bir kişi için ne bir parti ne de iktidar için çalışacaklar. Onlar vatanları için çalışacaklar. Çünkü bay Kemal olmak böyle bir şey.çünkü benim işim birleştirmek, sistemi kurmak, sistemi çalıştırmaktır."

Kılıçdaroğlu: Jeremy Rifkin başdanışmanım

Kılıçdaroğlu'nun ardından "başdanışmanım" diye duyurduğu Jeremy Rifkin Vaşington'dan canlı yayınla toplantıya bağlandı. Rifkin, "Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi ile çalışmak benim için heyecan verici olacak" dedi.

Rifkin, "Bilimsel, teknik ve ekonomik girdi sağlayacağım. Türkiye'nin kapsamlı bir yön haritası oluşturmasına yardımcı olacağım" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun 'Şampiyonlar Ligi kadrosu'ndan diye duyurduğu Jeremy Rifkin kimdir?

Kılıçdaroğlu'nun toplantıdan hemen önce sosyal medya hesabından "Türkiye’nin ekonomide ve endüstriyel dönüşümde Şampiyonlar Ligi kadrosu hazır" diye duyurduğu iktisatçı Jeremy Rifkin geçtiğimiz günlerde tartışma konusu olmuştu.

Kendisi “Merkel’in danışmanı” olarak sunulurken, Kılıçdaroğlu’nun da “ekonomi alanındaki başdanışmanı olacağı” öne sürüldü. Bu iddiaları toplantı hakkında basına demeç veren CHP kaynakları “Merkel’in Endüstri 4.0 ekibini transfer etmiş olduk” ifadeleriyle daha da besledi.

Ancak Rifkin, sunulduğu gibi başarılı bir iktisatçı ya da bilimsel açıdan saygı gören bir isim olmaktan ziyade, popüler bir ‘süper star-aktivist’ ve akademik yayınlardan ziyade ‘bestseller kitapları’ ile öne çıkan bir figür.

Rifkin biyoloji veya tıp bilimlerine herhangi bir şekilde bağlamadan ortaya attığı beslenme modelleri ve altını doldurmadan savunduğu içi boşaltılmış temiz enerji çıkışlarını pazarlamasıyla biliniyor. Rifkin’e ait kurumlar 1980’ler sonrası biyoteknoloji araştırmalarını engellemeye dönük faaliyetleriyle tanınıyor. Rifkin ayrıca AIDS hakkında komplo teorileri ortaya attı ve bu yanlış bilgileri ABD’deki resmi kurumlara kabul ettirmek için uzun süre lobi çalışmaları yürüttü.

Rifkin’in son dönem ‘bestseller kitap’ çıkışlarıysa beslenme ve biyoloji üzerinden bilim karşıtlığından ziyade enerji piyasasına odaklanmış durumda. Enerji alanında ‘sıfır karbon emisyonu’ hedefini savunan Rifkin, bunun mümkün olması için tutarlı ve bilimsel bir yanıt vermekle uğraşmak yerine bir dizi güncel kavramı bağlamından ilgisiz şekilde ‘5G iletişimi, yenilenebilir enerji internet, dijitalleştirilmiş mobilite’ gibi yeniden adlandırarak fikrini dillendiriyor.

Rifkin’i sahneye çıkarmak 100 bin dolar

Rifkin bir bilim insanı ya da iktisatçı olmaktan uzak, kendisini ‘aktivist’ olarak pazarlayan ve bunu kazanç kapısına çevirmiş bir şovmenden öte değil. Rifkin’in bu şovmenliği ve popülaritesinden AB ülkelerindeki siyasetçiler de yararlanırken, kendisinin dahil olduğu bir etkinlikte konuşma yapmak için istediği ücretse 50 bin ila 100 bin dolar arasında değişiyor.