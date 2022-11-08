CHP'nin seçimlerde parmak boyası kullanılması teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

CHP'nin bugün meclise sunduğu seçimlerde parmak boyası kullanılmasını öngören kanun teklifinin görüşülmesi önerisi AKP ve MHP'li vekillerin oylarıyla reddedildi. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, "AKP'ye oy vermiş seçmenlerin de yüzde 66'sı istiyor arkadaşlar. Neden kaçıyorsunuz? Seçim güvenliği açısından en önemli bu yasa teklifini ortaya koyalım" dedi.

CHP Milletvekili Süleyman Bülbül, seçimlerde, oy kullanan seçmene parmak boyası uygulamasının yeniden getirilmesini öngören kanun teklifi verdi. CHP, komisyonda görüşülmeyen teklifin, TBMM Genel Kurulu’nda bugün doğrudan görüşülmesi önerisini getirdi.

Bülbül, seçim güvenliğine dikkat çekti. Bülbül, şöyle konuştu:

“Seçim güvenliği, sandık güvenliği, giren oyun aynı şekilde çıkması ve sayılması, seçim sonuçlarının sağlıklı bir süreçte halkın iradesini yansıtması çok önemli. Bunu sağlamak için ne yapmamız gerekiyor? Bunu sağlamanın yolu açık ve net; seçim güvenliğini, sandık güvenliğini sağlayıcı tedbirler alacağız. Bu tedbirler ne olacak? 2009 yılında Adrese Kayıt Sistemi esas alınarak yapılan seçmen kütüklerine ek o tarihlerde kullanılan parmak boyasını kullanmayı önereceğiz, bu yasa teklifi bunu içeriyor.”

Parmak boyasının kaldırıldığı dönemleri hatırlatan Bülbül, şunları söyledi:

“YSK 2009 yılında, o dönemde seçmen sayısını 48 milyon 265 bin 644 kişi olarak açıkladı ama 2007 yılında ise seçmen sayısı 42 milyon 600 bindi yani Adrese Kayıt Sistemi esas alındı, bir yılda seçmen sayısı 6 milyon kişi arttı, sonra parmak boyası uygulamasından vazgeçildi. Parmak boyası uygulamasından neden vazgeçildi?

‘Çağ dışı uygulama’, ‘Biz geri kalmış toplum muyuz?’ gibi nedenlerle vazgeçildi. Arkasından ne geldi? 2010, 12 Eylül referandumu geldi yani o FETÖ terör örgütünün tüm yargıyı ele geçirdiği, devleti ele geçirdiği referandum geldi. Hatırlar mısınız, orada parmak boyası uygulaması olmadı. Ne oldu? Devleti ele geçiren bir örgüt o referandumdan yararlanarak birçok düzenlemeyi yaptı."

2010’da parmak boyası kullanılmazken 2011 seçimlerinde 1 kişiye 2 farklı soyadı ve cinsiyette seçmen kâğıdı gönderildiğini söyleyen CHP'li vekil, "2017 referandumunda referandumdan bir ay önce hayatını kaybeden vatandaşa oy kullandırıldı. 2019 yerel seçimlerinde 1 daireye 108 seçmen kaydedilmişti. Şimdi bir de önümüzdeki seçimlerle ilgili önemli bir nokta çıktı, ‘evdeki yabancı’ konusu var" diyerek seçim güvensizliğine dikkat çekti. (ANKA)