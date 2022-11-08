Aksoy Araştırma'dan seçim anketi

Aksoy Araştırma, son yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı. Daha önce anket şirketleri hakkında 'Şarlatanlar' diyen Devlet Bahçeli'nin partisi MHP'nin oy oranı bu sonuçlara göre 7,4 oldu.

Son olarak Aksoy Araştırma yaptığı kamuoyu araştırmasında katılımcılara, “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunu yöneltti.

Ankete katılanların yüzde 31,7’si soruya AKP yanıtını verirken, yüzde 28,1’lik kesim ise tercihini CHP’den yana kullandı.

Bu sonuçlara bakıldığında iki parti arasındaki oy farkının giderek azaldığı gözlemlendi.

Anket sonuçlarına göre listenin üçüncü sırasında yüzde 13,3 ile İYİP yer aldı.