Son anket sonucunu açıkladılar: 'Üç puan fark var' iddiası

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, gazeteci Fatih Portakal'ın konuğu oldu.

Son seçim anketinin sonuçlarını paylaşan Kulat, sahada yaptıkları araştırmaların değerlendirmesini yaptı. Anket sonuçlarına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geçiyor.

Anket, 5-15 Ekim tarihlerinde 64 ilde gerçekleştirildi.

İlk kez sandığa gidecek genç seçmenin tercihiyle ilgili Kulat şu yorumda bulundu:

"Bu tür araştırmalarda Türkiye 8 bölge çalışılır. 7 coğrafi bölge ve İstanbul. Gençlerin çok büyük sorunları var. İlk kez oy kullanacak gençlerle yapılan ankette 8 bölgenin 8'inde de AK Parti birinci değil."

"İktidarın kaçırdığı bir şey var" diyen Kulat şu değerlendirmelerde bulundu:

"AK Parti'yle yolunu ayıran seçmen kararsızlar durağında beklemiyor. Bu seçmen başka otobüse, dolmuşa bindi. 100 seçmenin yüzde 50'si İYİ Parti'ye gitti. Her dört seçmenden biri AK Parti'den ayrıldı. AK Parti'den ayrılan bu seçmenin yarısı da İYİ Parti'ye, geriye kalan seçmen ise Deva, Gelecek ve Zafer Partisi gibi partilere gitti. Sağ seçmen sağ partileri tercih ediyor."

Kulat şöyle devam etti:

"Kilit parti kesinlikle HDP. Her iki taraf yüzde 50+1'i bulamıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda seçimi bitirirler kanaatindeyim."

Kulat'ın açıkladığı anketin sonuçları şöyle:

Millet İttifakı (CHP, İYİP, Saadet, DP): Yüzde 43

Cumhur İttifakı (AKP, MHP, BBP): Yüzde 40

Fatih Portakal, vatandaşların, "Yarın seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? sorusuna verdikleri yanıtı canlı yayında okudu:

"AK Parti'ye oy verecek olanlar yüzde 32.7, MHP'ye oy verecek olanlar yüzde 7.2, BBP yüzde 0.4. Toplamı yüzde 40.3 yapıyor.

Diğer tarafta Millet İttifakı var. CHP yüzde 26, İYİ Parti yüzde 15.8, DEVA 2.1, Gelecek Partisi yüzde 1.3, Saadet Partisi 0.9, Demokrat Parti 0.5. Toplam 46.6 yapıyor. HDP 7,7, Kararsız 7"

