CHP'nin 'sağcı aday' stratejisi fiyaskoyla sürüyor: Gölbaşı Belediye Başkanının ardından altı meclis üyesi AKP'ye geçti

CHP 31 Mart seçimlerinde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da etkisiyle aday gösterdiği sağcı isimlerle seçimi kazanmış, bunu da "başarılı bir strateji" olarak sunmuştu.

Fakat bu "başarılı strateji" kısa sürede fiyaskoya dönmüş ve CHP Ankara'da kazandığı belediyeleri teker teker AKP'ye kaptırmıştı.

Bunun son örneklerinden biri de Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı olmuştu. Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin 25. yıldönümü kutlamalarında Odabaşı'na parti rozeti takmış ve yeni "transfer" ilan edilmişti.

Odabaşı'nın ardından CHP, Gölbaşı'nda kan kaybetmeye devam ediyor. Şimdi de CHP listelerinden Gölbaşı Belediye Meclisi'ne giren altı üye AKP'ye katıldı.

Belediye meclis üyeleri Bülent Yılmaz, Hamza Duran, Hacı Kadir Yıldırım, Aydın Gülhan, Mehmet Kanık ve Ali Özçelik, CHP'den istifa etti. İstifanın ardından AKP'ye katılan altı belediye meclis üyesine düzenlenen törenle parti rozetleri takıldı.

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