CHP'nin ocak ayında yaptırdığı 'sürpriz' anket ortaya çıktı

Altılı Masa'daki krizin önüne geçtiği belirtilen formüle ilişkin hem CHP’den hem de İYİP’ten, “Biz önerdik” şeklinde açıklamalar gelirken, CHP’nin ocak ayında bu konuda bir anket yaptırdığı ortaya çıktı.

t24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, CHP’li kurmaylar, altı liderin yanı sıra iki büyükşehir belediye başkanının kampanya ve seçim sürecinde aktif olduğu bir model üzerinde uzun süredir çalışıyordu.



İki başkanın Kılıçdaroğlu’na destek olacağı ve sahada seçmene hitap edeceği bir senaryo üzerinde çalışan CHP’li yetkililer, bu modeli ocak ayında bir anketle halka sordu. Çalışma sonucunda kayda değer bir oy artışı tespit edildi.