CHP'nin 'mutlak butlan' yönetimi Prof. Tolga Şirin'i parti avukatlığından azletti

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Yargının verdiği "mutlak butlan" kararıyla CHP yönetimine atanan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir hamle geldi.

Anayasa hukukçusu Prof. Tolga Şirin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu yönetiminin kendisini parti avukatlığından azlettiğini duyurdu.

Şirin, "Az önce aldığım tebligatla, avukatı olduğum Cumhuriyet Halk Partisinin beni vekillikten azlettiğini öğrenmiş bulunuyorum. Nezaket, bu keyfiyetin tarafıma önceden ve doğrudan bildirilmesini gerektirirdi. Vaka, kamusal olduğu için kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi.

Az önce aldığım tebligatla, avukatı olduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin beni vekillikten azlettiğini öğrenmiş bulunuyorum.



Nezaket, bu keyfiyetin tarafıma önceden ve doğrudan bildirilmesini gerektirirdi.



Vaka, kamusal olduğu için kamuoyunun bilgisine sunarım. — Tolga Şirin (@tolgashirin) June 2, 2026

Kılıçdaroğlu genel başkanlığa atandıktan sonra partinin avukatları Çağlar Çağlayan, Mehmet Can Keysan ve Hazar Kardaş'ı da azletmişti.

Ayrıca Genel Merkez'de çalışan çeşitli birimlerden en az 27 personel tazminatsız işten çıkarılmıştı.