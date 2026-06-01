CHP’de 'mutlak butlan' sonrası işçi kıyımı: Üç kişi daha tazminatsız işten çıkarıldı

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CHP’de "mutlak butlan" kararının ardından parti Genel Merkezi'nde başlayan işten çıkarmalar sürüyor.

Geçtiğimiz hafta 24 çalışanın işine son verildiği açıklanırken, bu sayıya son olarak CHP Genel Sekreterlik Koordinatörü gazeteci Gülümhan Gülten ve fotomuhabirler Alperen Kaya ile Serkan Balaban da eklendi.

İş akitleri feshedilen emekçiler, kararı herhangi bir yüz yüze görüşme veya resmi yazılı tebligat yerine, SGK üzerinden gelen kısa mesajlarla öğrendi.

Fesih işlemleri, "işçinin devamsızlığı" veya "işverenin güvenini kötüye kullanması" gibi iddiaları içeren "Kod-48" üzerinden yapıldı. Böylece işçilerin tazminat hakları da ellerinden alındı.

İşten çıkarılan isimlerden CHP Genel Sekreterlik Koordinatörü Gülümhan Gülten, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uygulamaya şu sözlerle tepki gösterdi:

Onur nişanımdır! Hep tarihin doğru tarafında durmaya çalıştım çok şükür. CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'dir. Onunla ve tüm kadrolarıyla çalışmaktan onur ve gurur duyuyorum. Her şey onlarla tek bir gün birlikte çalışmaya değer. İyiler kazanacak, kötüler kaybedecek.

Kılıçdaroğlu yönetiminden ses yok

İşten çıkarılanlar arasında yer alan fotomuhabir Alperen Kaya ise 6 yılı aşkın emeğinin, bir SMS ile hiçe sayılmasına tepki gösterdi. Kaya, "Koltuklar değişir, yönetimler değişir, kararlar değişir. Ama verilen emek ve yaşananlar hafızalarda kalır! Yıllarımı verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi’nden kayyum kararı sonucu olarak işime son verildi. İnsan bazen işinden değil, değerlerinden uzaklaşan yönetim anlayışlarından ayrılır. Ama gerçekler asla değişmez" açıklamasında bulundu.

Bir diğer fotomuhabir Serkan Balaban da "İnandığım değerlerden vazgeçmediğim için ödediğim her bedel benim için bir şeref madalyasıdır" mesajını paylaştı.

CHP Genel Merkezi'nde yaşanan bu tasfiye ve işten çıkarmalara ilişkin Kılıçdaroğlu yönetiminden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.