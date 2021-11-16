CHP'nin kapatılması tartışması kavga çıkardı: Metiner, Nagehan Alçı'yı hedef aldı

Mehmet Barlas'ın başlattığı, Nagehan Alçı'nın devam ettirdiği CHP'nin kapatılması tartışmasına Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner de dahil oldu.

Alçı'nın "Maalesef bugünkü rejim kafaya koyarsa CHP’yi kapatabilir" sözlerine yanıt veren Metiner, "Bu söz, Türkiye’de Erdoğan’ın emrindeki güçlerin istediklerinde kendilerine muhalif herkesi suçla irtibatlandırıp tasfiye ettiği iddiası üzerinden diktatörlük suçlaması getiren malum odakların söyleminin doğruluğunu teslim eden bir söz. 'CHP’nin ulusalcı olmayan ileri gelenlerinin tutuklanabilecekleri' iddiası, Türkiye’deki siyasi tutuklanmaların hukuk temelinde değil, 'tek adam'ın keyfine göre yapıldığı iddiasına yaslanan bir bühtan sadece" ifadesini kullandı.

"Durdukları yer neresi olursa olsun kim ki bu iddiaları gündeme taşıyorsa bilesiniz ki onlar sadece Erdoğan’ın algısını bozmakla kalmıyorlar, daha fenası Türkiye’ye çok büyük kötülük etmiş oluyorlar" diyen Metiner, “Kim ki CHP’yi kapatmayı aklının ucundan dahi geçirirse karşısında bizi bulur” iddiasında bulundu.