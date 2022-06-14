CHP'nin Kaftancıoğlu adımı belli oldu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun parti üyeliğini düşüren kararının ardından CHP yönetimi, bu kararı tanımayacağını ve Kaftancıoğlu’nun fiilen göreve devam edeceğini açıklamıştı.

Parti tüzüğüne göre CHP'de bir il başkanı istifa ettiğinde ya da başkanlığı düştüğünde yönetim kurulu, kendi içerisinden oy çokluğuyla yeni başkan seçebiliyor ya da oy birliği sağlanması şartıyla dışarıdan bir atama yapabiliyor. Bunun dışında Merkez Yürütme Kurulu’nun da il yönetimini olağanüstü kongreye götürmek üzere geçici bir başkan atama yetkisi bulunuyor.

Yönetim Kurulu kendi içerisinden başkan seçecek

DW Türkçe'den Eray Görgülü'nün haberine göre, CHP yönetimi arasında yapılan değerlendirmelerde ilk seçenekle yola devam etme kararının ağır bastığı öğrenildi. Buna göre CHP İstanbul İl Başkanlığı Yönetim Kurulu, Genel Merkez'in işaret edeceği bir ismi kendi içerisinden başkan olarak seçecek. İmza yetkisi, seçilecek başkanda olacak ancak Canan Kaftancıoğlu gayri resmi şekilde İstanbul İl Başkanı olarak parti içerisindeki faaliyetlerine devam edecek. Parti kaynakları, Kaftancıoğlu’nun parti etkinliklerine katılması, kürsü konuşması yapması gibi faaliyetlerine yönelik hukuki bir engel bulunmadığına dikkat çekti.