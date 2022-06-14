CHP'den Kaftancıoğlu açıklaması: Bizi bağlayan bir durum yok, görevimizin başındayız

Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun CHP üyeliğini düşürmüş, kararın CHP Genel Merkezi’ne gönderildiği bildirilmişti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Cumhuriyet'ten Rabia Azra Sözcü'ye yapılan açıklamada "Genel başkanımız daha önce bu konudaki tavrını net olarak ortaya koymuştu. Bizi bağlayan bir durum yok. Görevimizin başındayız" denildi.

4 yıl 11 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu geçen hafta Silivri Cezaevi’ne gönderilmiş ardından denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakılmıştı.